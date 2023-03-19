ОК «Південь»: Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії та згортає пошуки американського дрона
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- Анна Холоднова
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У Чорному морі станом на ранок 19 березня чергують 9 російських кораблів. Серед них два надводні ракетоносії, їхній загальний залп — 16 «Калібрів».
Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, росіяни згортають пошуки американського безпілотника MQ-9 Reaper, бо погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт.
Ракетоносії в Чорному морі можуть точково бити ракетами по Україні. За словами Гуменюк, росіяни намагаються знайти нову тактику, адже завдяки українській ППО масовані ракетні удари не дають окупантам очікуваних результатів.
- 14 березня над Чорним морем російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого безпілотник впав у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9 «у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері».
- Міністерство оборони росії заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».
- Телеканал CNN повідомляв, що перед падінням безпілотника MQ-9 Reaper у Чорне море США дистанційно видалили з нього секретне програмне забезпечення.