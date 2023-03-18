Kyodo: Росія використовує проти України китайські боєприпаси — але невідомо, чи їх передав саме Пекін
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російська армія використовує у війні проти України китайські боєприпаси. Але підтверджень тому, що їх передав саме Китай, поки немає.
Про це пише японське видання Kyodo з посиланням на джерела в Держдепі США.
У США зазначили, що готові вжити заходів, якщо підтвердиться, що за поставкою боєприпасів стоїть саме Китай. Також там нагадали, що мають розвідувальні дані про те, що в Пекіні розглядають поставки зброї рф.
«Це те, за чим ми продовжуємо уважно стежити», — зазначив представник Держдепу США.
Про те, що боєприпаси були зроблені в Китаї, свідчить, зокрема, аналіз їхнього складу. Проте джерела не розкривають, які саме боєприпаси знайшли. Зазначається, що США вже попередили про це своїх партнерів.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні. Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправити зброю до росії.
- Тим часом оборонне партнерство Москви та Тегерану зростає. Першого листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.