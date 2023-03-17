YouTube розблокував акаунт Дональда Трампа
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Відеохостинг YouTube вирішив розблокувати акаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Він був заблокований два роки.
Про це пише BBC.
Трампу заборонили розміщувати відео на YouTube у січні 2021 року, відеохостинг заявив тоді, що канал Трампа порушив правила — підбурював до насильства.
«Починаючи з сьогоднішнього дня, канал Дональда Трампа більше не обмежений і може завантажувати новий контент», — зазначили у відеохостингу.
Там пояснили, що канал розблокували, щоб дати виборцям почути думки головних кандидатів напередодні президентських виборів у США. Але на нього поширюватимуться всі правила YouTube.
- Дональда Трампа безстроково заблокували у Facebook, Twitter, Google та Instagram після публічного схвалення штурму Капітолія в січні 2021 року. Це рішення зазнало значної критики, зокрема з боку наглядової ради Meta. Потім Мета переглянула блокування і заявила, що воно триватиме щонайменше два роки.
- 20 листопада 2022 року Twitter розблокував сторінку Трампа після опитування, ініційованого Ілоном Маском. Попри це експрезидент відмовився повертатися до соцмережі. Згодом його сторінки також розблокувала компанія Meta.