NYT: Пандемія коронавірусу могла початися з єнотоподібних собак, яких продавали на ринку в Ухані
- Автор:
- Анна Холоднова
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Japanexperterna.se / Flickr
Єнотоподібні собаки, яких продавали на ринку в китайському Ухані, могли бути повʼязані з початком пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє видання New York Times із посиланням на дослідження міжнародної групи вірусологів.
Починаючи із січня 2020 року науковці брали генетичні дані на ринку морепродуктів Хуанань і навколо нього. Тоді китайська влада закрила ринок, а тварин, яких там продавали, перевезли в інше місце. Дослідники взяли мазки зі стін, підлоги, металевих кліток і візків, які могли використовувати для транспортування інфікованих тварин.
У цих зразках науковці виявили генетичний матеріал єнотоподібних собак, які були заражені коронавірусом. Ці тварини могли передати COVID людям. Але переконливих доказів того, що інфікована тварина спровокувала пандемію, поки що немає. Детальний звіт із висновками міжнародної дослідницької групи ще не опублікували.
- Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що США вважають причиною COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані. Рей додав, що Китай робить усе можливе, щоб заплутати розслідування.
- Заява Рея пролунала за кілька днів після виходу матеріалу The Wall Street Journal про доповідь Міністерства енергетики США. У ньому відомство зазначало, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Міненерго стало другим федеральним відомством США після ФБР, яке дотримується версії про витік вірусу з лабораторії, пише WSJ. Ще чотири розвідувальні агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, ще два, зокрема ЦРУ, досі не визначилися, уточнює газета.
- Представниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи матеріал WSJ, закликала припинити дискредитувати Пекін і політизувати питання походження коронавірусу. У жовтні 2021 року розвідка США опублікувала звіт про вивчення походження коронавірусу. Згідно з ним, розвідувальна спільнота виключила версію, що Китай розробляв SARS-CoV-2 як біологічну зброю, але вони не дійшли єдиної думки про походження вірусу.