Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер.
«Обіцянки потрібно виконувати, і коли Зеленський попросив більше зброї, включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога — це ключ, щоб забезпечити Україні захист себе та всієї Європи від росії», — написав премʼєр у Twitter.
Видання Teraz із посиланням на виступ Геґера пише, що на додаток до МіГ-29 Україні передадуть частину зенітно-ракетних комплексів «Куб» радянського виробництва. Скільки їх буде — поки невідомо.
- 16 березня стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні українських Військово-повітряних сил. Польща найближчими днями передає 4 літаки — решту обіцяють надати протягом року. Загалом у ВПС Польщі 28 винищувачів МіГ-29.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодились лише на тренування українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни, які тримають у секреті. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають, зокрема переговори із союзниками веде Данія. У США та Німеччини таких планів поки що немає.