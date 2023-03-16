Пентагон показав відео атаки російського винищувача Су-27 на розвідувальний дрон MQ-9 Reaper
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
скріншот
Пентагон передав журналістам відео атаки російського винищувача Су-27 на розвідувальний дрон MQ-9 Reaper. На кадрах видно, як літак скидає на дрон пальне, після чого у Reaper починаються проблеми зі зв’язком.
- 14 березня над Чорним морем російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого безпілотник впав у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9 «у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері».
- Міністерство оборони росії заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».
- Телеканал CNN повідомляв, що перед падінням безпілотника MQ-9 Reaper у Чорне море США дистанційно видалили з нього секретне програмне забезпечення.