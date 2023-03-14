Полковника з Міноборони спіймали на хабарі. Він оформлював довідки про непридатність до служби
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Прокуратура міста Києва
Держбюро розслідувань затримало на хабарі в $9 тисяч заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони. Він оформлював документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку.
Про це пише пресслужба ДБР.
Такі документи надають право на виїзд за кордон. За отримані гроші полковник готував висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.
Чоловіка затримали під час передачі документів та отримання грошей.
Під час обшуків правоохоронці знайшли документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин рф, зброю та гроші.
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