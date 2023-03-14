Компанія Meta скорочує ще 10 тисяч робочих місць і не заповнюватиме тисячі відкритих вакансій
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- Анна Холоднова
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Bloomberg / Contributor / Getty images
Материнська компанія Facebook Meta скорочує ще 10 тисяч робочих місць і не буде заповнювати 5 тисяч відкритих вакансій. У такий спосіб медіагігант хоче скоротити витрати.
Про це пише Associated Press.
В Meta заявили, що рекрутерів і працівників технічних груп скоротять наприкінці квітня. У бізнес-відділах звільнення почнуться наприкінці травня.
«Оскільки я говорив про ефективність цього року, я сказав, що частина нашої роботи включатиме скорочення робочих місць — і це сприятиме як побудові більш компактної, більш технічної компанії, так і покращенню нашої бізнес-ефективності, щоб забезпечити нам тривалу перспективу», — сказав співробітникам засновник Meta Марк Цукерберг.
- У липні 2022 року соцмережа Facebook уперше в історії повідомила про зниження доходу. Того ж місяця директор із продуктів Meta Кріс Кокс попередив співробітників про «важкі часи».
- Після першого раунду скорочень у листопаді 2022 року Марк Цукерберг сказав решті співробітників, що компанія зробила це, щоб «звести до мінімуму ймовірність подібних масштабних звільнень в осяжному майбутньому».
- Наприкінці лютого газета The Washington Post писала, що Meta планує нові скорочення, а також хоче перевести деяких керівників на нижчі посади без прямих підлеглих, щоб зрівняти рівні управління між генеральним директором Meta Марком Цукербергом і стажерами компанії.