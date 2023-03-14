Компанія Meta скорочує ще 10 тисяч робочих місць і не заповнюватиме тисячі відкритих вакансій

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Материнська компанія Facebook Meta скорочує ще 10 тисяч робочих місць і не буде заповнювати 5 тисяч відкритих вакансій. У такий спосіб медіагігант хоче скоротити витрати.

Про це пише Associated Press.

В Meta заявили, що рекрутерів і працівників технічних груп скоротять наприкінці квітня. У бізнес-відділах звільнення почнуться наприкінці травня.

«Оскільки я говорив про ефективність цього року, я сказав, що частина нашої роботи включатиме скорочення робочих місць — і це сприятиме як побудові більш компактної, більш технічної компанії, так і покращенню нашої бізнес-ефективності, щоб забезпечити нам тривалу перспективу», — сказав співробітникам засновник Meta Марк Цукерберг.