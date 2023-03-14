Литва визнала «ПВК Вагнера» терористичною організацією

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Сейм Литви схвалив постанову, якою визнав російську «ПВК Вагнера» терористичною організацією.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

Приватну військову компанію найманців визнали такою, що становить загрозу національній та громадській безпеці, а класифікація терористичної її дається за систематичні злочини проти цивільного населення і знищення житлової інфраструктури.

У постанові акцентується на тому, що «ПВК Вагнера» отримує від уряду росії військову техніку та озброєння, а її учасники проходять підготовку у структурах Міністерства оборони рф.