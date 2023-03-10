Держава розриває договір із УПЦ МП про користування Києво-Печерською лаврою

Новини

Wikimedia / «Бабель»

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.

Про це пише пресслужба заповіднику.

Там нагадали, що відповідний договір уклали в липні 2013 року. Але згідно з указом президента та постановою Кабміну була створена Міжвідомча робоча група, яка аналізувала діяльність релігійних організацій. Вона встановила, що УПЦ МП порушила умови договору.

Тому заповідник розриває договір із УПЦ МП з 29 березня.