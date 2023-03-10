Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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odkb-csto.org
Вірменія відмовилася від квоти заступника генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Про це журналістам «Радіо Свобода» сказав речник МЗС Вірменії Ван Хунанян.
Причину відмови від квоти він не назвав.
- В Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, росія і Таджикистан.
- 23 листопада 2022 року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і документ про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії. Після цього виникли перші підозри, що Вірменія має намір покинути ОДКБ.
- 10 січня 2023 року Міністерство оборони Вірменії повідомило Організації Договору про колективну безпеку, що офіційний Єреван вважає недоцільним проведення у 2023 році в країні військових навчань ОДКБ.