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Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Дмитро Вага / «Бабель»

Палата представників Бельгії проголосувала за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

117 голосів за, проти — 0.

«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу», — зазначив Зеленський.