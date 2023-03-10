Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Дмитро Вага / «Бабель»
Палата представників Бельгії проголосувала за визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
117 голосів за, проти — 0.
«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу», — зазначив Зеленський.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Крім того, ЄС закликав росію та інші пострадянські країни відкрити архіви щодо голоду 1932—1933 років в Україні.
- Офіційно Голодомор геноцидом українців визнали Німеччина, Польща, Угорщина, країни Балтії, 23 штати США, Австралія, Канада, Болгарія, Чехія, Ірландія, Молдова та ще низка країн. Водночас росія як правонаступниця СРСР Голодомор геноцидом не визнає.