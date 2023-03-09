Протестувальники в Грузії висунули нові вимоги — відставка уряду та нові вибори
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
У Грузії протестувальники на акції протесту висунули нові вимоги. Вони хочуть відставки уряду та дострокових виборів у країні.
Про це пише телеканал Rustavi.
Під час акції 9 березня на трибуні зʼявилися опозиційні політики, які закликали до зміни влади. Вони заявили, що протести не припиняться, доки не буде впевненості, що курс до Європи непохитний.
На 10 березня грузини також запланували акцію протесту. Її почнуть об 11 ранку, тому що парламент збирається на позачергове засідання, щоб провалити голосування за законопроєкт про «іноагентів».
- 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів». Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагент». Це фактично копія російського закону. Після ухвалення законопроєкту в Тбілісі почалися масові протести, до учасників акції застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У перший день протестів затримали 66 людей.
- У ЄС заявили, що законопроєкт суперечить умовам вступу країни до блоку, посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документа «чорним днем для грузинської демократії», а президент Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон. Уночі з 8 на 9 березня у Грузії тривали протести проти цього законопроєкту. У Тбілісі поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали сміттєві баки, зводили барикади. Згодом влада заявила, що відкличе законопроєкт.