Протестувальники в Грузії висунули нові вимоги — відставка уряду та нові вибори

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У Грузії протестувальники на акції протесту висунули нові вимоги. Вони хочуть відставки уряду та дострокових виборів у країні.

Про це пише телеканал Rustavi.

Під час акції 9 березня на трибуні зʼявилися опозиційні політики, які закликали до зміни влади. Вони заявили, що протести не припиняться, доки не буде впевненості, що курс до Європи непохитний.

На 10 березня грузини також запланували акцію протесту. Її почнуть об 11 ранку, тому що парламент збирається на позачергове засідання, щоб провалити голосування за законопроєкт про «іноагентів».