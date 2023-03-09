Грузинська поліція відпустила усіх протестувальників
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Міністерство внутрішніх справ Грузії звільнило всіх 133 протестувальників, яких затримали на мітингах 7 та 8 березня.
«Усі особи, затримані відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, були звільнені. Частина затриманих постала перед судом, а решту звільнили у звʼязку із закінченням терміну перебування в слідчому ізоляторі», — йдеться в повідомленні відомства.
Водночас розслідування кримінальної справи щодо застосування насильства до поліцейських за статтями 353 та 187 КК тривають.
- 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів». Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагент». Це фактично копія російського закону. Після ухвалення законопроєкту в Тбілісі почалися масові протести, до учасників акції застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У перший день протестів затримали 66 людей.
- У ЄС заявили, що законопроєкт суперечить умовам вступу країни до блоку, посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документа «чорним днем для грузинської демократії», а президент Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон. Уночі з 8 на 9 березня у Грузії тривали протести проти цього законопроєкту. У Тбілісі поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали сміттєві баки, зводили барикади. Згодом влада заявила, що відкличе законопроєкт.