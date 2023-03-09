Грузинська влада розповіла, як планує відкликати скандальний законопроєкт про «іноагентів». Але акції протесту продовжаться

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У керівній партії Грузії «Грузинська мрія» розповіли, як планують відкликати скандальний законопроєкт про «іноагентів». Але грузини все одно планують виходити на мітинги.

Про це пише «Ехо Кавказа».

У партії розповіли, що не можуть просто так відкликати законопроєкт. Таких процедур не передбачено. Тому там хочуть провалити голосування за нього в другому читанні.

Що стосується другого законопроєкту, то його вже відкликала партія «Сила народу», яка його ініцювала.

Також очільник парламенту Шалва Папуашвілі відкликав обидва документи з Венеційської комісії, куди їх відправили для оцінки.

Але наразі це не зупинило протестувальників. Вони планують о 19:00 знову виходити на мітинги з вимогою відпустити всіх затриманих на акціях та пояснити чіткий механізм відкликання законопроєкту.