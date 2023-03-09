Енергоживлення Запорізької АЕС відновлено. Станція була знеструмлена упродовж десяти годин
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення захопленої росіянами Запорізької АЕС. Вона знову підключена до української енергосистеми після 10 годин знеструмлення через ракетну атаку.
«ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Обʼєднаної енергосистеми України», — сказано у заяві компанії.
- Остання лінія ЗАЕС відключилася приблизно о 4-й ранку 9 березня під час масованої ракетної атаки росіян. Пального для генераторів вистачало на 10 діб.
- Через удари по енергетичній інфраструктурі світло частково зникало в Одеській, Київській та Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають — бригади працюватимуть 24/7. Частину регіонів заживлять досить швидко, а деяким доведеться почекати.
- Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький казав, що нічна ракетна атака не вивела з ладу українську енергосистему.