Повітряні сили: Росіяни вперше атакували Україну шістьма «Кинджалами» за раз

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Війська росії вперше обстріляли Україну такою кількістю різних типів ракет. Зокрема, ворог випустив шість «Кинджалів».

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Зокрема, ворог випустив шість ракет «Кинджал», які несуть перехоплювачі МіГ-31К. Частина цих літаків зараз базується в Білорусі. Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні. Окупанти били різними типами авіаційної техніки і кораблями з усіх напрямків, фактично з трьох морів — Чорне, Азовське та Каспійське.

За словами Ігната, проти деяких ракет українська ППО наразі не має засобів для перехоплення — це зенітна керована ракета С-300, яку фактично щодня пускають окупанти по прифронтових зонах, вона летить по балістичній траєкторії (9 березня їх було 13) та аеробалістична ракета «Кинджал» (їх було шість).

«Не пригадую, щоб стільки «Кинджалів» випускали взагалі за один удар під час цієї війни. Противник не має багато цих ракет, йдеться про десятки (за даними розвідки, до 50)... Також ворог здійснив шість пусків Х-22 — ракети найбільш руйнівної сили (950 кг бойова частина)», — сказав речник Повітряних сил.

Він також додав, що загалом це не свідчить про якусь «зміну тактики» росіян. З перших днів війни окупанти бʼють з різних напрямків.