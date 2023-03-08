«Схеми»: президент «Мотор Січі» Богуслаєв просив окупантів не бити по заводу та скаржився їм на мародерство російських військових

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Олексій Арунян / Ґрати

Президент «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв після початку повномасштабного вторгнення продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування. Він скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф.

Розмови Богуслаєва отримав у своє розпорядження проєкт «Схеми».

Зокрема, він регулярно спілкується із російським генералом-полковником у відставці, головою ради директорів московської компанії «Двигуни «Володимир Клімов — Мотор Січ» Анатолієм Сітновим. Богуслаєв 17 березня скаржиться, що росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по території заводу.

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Він попросив передати цю інформацію далі. Із таким же проханням він звернувся до керівника російського підприємства «Борисфен» Петра Кононенка. Зокрема, Богуслаєв хоче донести цю інформацію до командувача протиповітряної оборони сухопутних військ росії Олександра Леонова.

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Через годину після цієї розмови Богуслаєв знову набирає Кононенка, і той повідомляє, що «його почули» і обіцяють берегти завод «як зіницю ока».

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

18 березня Богуслаєв знову спілкується з Кононенком і скаржиться на російське мародерство. За його словами, росіяни розікрали компанію Богуслаєва на Херсонщині, а також причал у Бердянському порту.

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Крім цього, Богуслаєв активно обговорював можливі схеми поставки продукції в росію. Зокрема, це відбувалося через китайські, іранські або білоруські компанії. Про це він зазвичай говорив із начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі» Олегом Дзюбою. Його теж затримали разом із Богуслаєвим.