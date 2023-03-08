Володимир Зеленський і генсек ООН сприятимуть продовженню дії «зернової угоди»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Пресслужба президента України
Україна та Організація Об’єднаних Націй виступатимуть за продовження «Чорноморської зернової ініціативи» після 18 березня, коли спливе термін попередньої домовленості.
Про це на спільному із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.
«Продовження «Чорноморської зернової ініціативи» після 18 березня критично необхідне для всього світу», — сказав Зеленський.
Водночас генсек наголосив «на надзвичайній важливості продовження «Чорноморської зернової ініціативи».
Гутерріш зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна, завдяки чому вдалося знизити продовольчі ціни у світі.
«Індекс продовольчих цін ФАО знизився майже на 20%. Експорт українського, російського зерна та добрив потрібні для глобальної продовольчої безпеки», — підкреслив він.
Зеленський також подякував Гутеррішу за «чітке засудження російської агресії» та висловив сподівання, що «особисте лідерство генерального секретаря допоможе реалізувати вимоги Статуту ООН».
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен із ООН та Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Уже 2 листопада росія передумала і повернулася до «зернової угоди», а 17 листопада угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.