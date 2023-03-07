Конституційний суд Болгарії визнав конституційною військову допомогу Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Alicia Fagerving / Wikipedia
Конституційний суд Болгарії визнав конституційною військову допомогу Україні. Він відхилив клопотання проросійських депутатів, які вимагали заблокувати рішення парламенту про надання такої допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
У засіданні взяли участь 10 суддів. Рішення відхилити клопотання підтримали 9 суддів, один виступив із особистою позицією — суддя Янакі Стойлов. Він багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партії, яка й ініціювала розгляд цього питання.
Конституційний суд розглядав справу через запит 50 болгарських депутатів від проросійських партій «Відродження» та Болгарської соціалістичної партії.
- На початку листопада парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї. Після рішення Болгарії Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву після початку повномасштабного неспровокованого вторгнення росії.
- 4 травня парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси. За таке рішення проголосували 200 депутатів, зокрема з проросійської партії БСП.
- Попри це, наприкінці жовтня видання Euractiv повідомило, що Болгарія через посередників уже могла передати Україні зброї та боєприпасів майже на мільярд євро.