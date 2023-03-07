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Alicia Fagerving / Wikipedia

Конституційний суд Болгарії визнав конституційною військову допомогу Україні. Він відхилив клопотання проросійських депутатів, які вимагали заблокувати рішення парламенту про надання такої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

У засіданні взяли участь 10 суддів. Рішення відхилити клопотання підтримали 9 суддів, один виступив із особистою позицією — суддя Янакі Стойлов. Він багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партії, яка й ініціювала розгляд цього питання.

Конституційний суд розглядав справу через запит 50 болгарських депутатів від проросійських партій «Відродження» та Болгарської соціалістичної партії.