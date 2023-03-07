Колишній голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв не вніс заставу в 229 мільйонів в установлений термін
- Автор:
- Анна Холоднова
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Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images
Колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн, яку призначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Відповідно до рішення суду, Коболєв мав внести кошти протягом пʼяти днів з моменту проголошення рішення, тобто до 6 березня 2023 року, та зобовʼязувався повідомити про це правоохоронцям. Проте станом на 7 березня орган досудового розслідування такої інформації не отримав.
Тепер Андрію Коболєву можуть переглянути запобіжний захід.
Також у САП зазначили, що всупереч інформації ЗМІ, станом на 7 березня суд не арештовував жодних рахунків ексголови «Нафтогазу» у цьому кримінальному провадженні.
Сам Коболєв заявив, що його рахунки в іноземному банку заблоковані самим банком.
«В Україні ця справа називається корупційною. Хоча по суті вона такою не є. Корупція — це коли посадовець отримав хабар. Що точно не мій випадок. Банк робить регулярний моніторинг усіх своїх клієнтів і бачить: Коболєва звинувачують у корупції. Це підстава для банку заблокувати рахунки й почати розбиратись. В Україні мої рахунки були заблоковані ще до мого приїзду. Фінмоніторинг без пояснення причин заборонив усі розрахунки на 30 днів. Єдина причина таких дій — це карна справа», — розповів Коболєв виданню Forbes.
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за «екстраординарні досягнення» — йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.
- 31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру Андрію Коболєву «необґрунтованою» і відмовився обирати йому запобіжний захід (арешт з альтернативою застави). Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення.