Колишній голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв не вніс заставу в 229 мільйонів в установлений термін

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Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн, яку призначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Відповідно до рішення суду, Коболєв мав внести кошти протягом пʼяти днів з моменту проголошення рішення, тобто до 6 березня 2023 року, та зобовʼязувався повідомити про це правоохоронцям. Проте станом на 7 березня орган досудового розслідування такої інформації не отримав.

Тепер Андрію Коболєву можуть переглянути запобіжний захід.

Також у САП зазначили, що всупереч інформації ЗМІ, станом на 7 березня суд не арештовував жодних рахунків ексголови «Нафтогазу» у цьому кримінальному провадженні.

Сам Коболєв заявив, що його рахунки в іноземному банку заблоковані самим банком.

«В Україні ця справа називається корупційною. Хоча по суті вона такою не є. Корупція — це коли посадовець отримав хабар. Що точно не мій випадок. Банк робить регулярний моніторинг усіх своїх клієнтів і бачить: Коболєва звинувачують у корупції. Це підстава для банку заблокувати рахунки й почати розбиратись. В Україні мої рахунки були заблоковані ще до мого приїзду. Фінмоніторинг без пояснення причин заборонив усі розрахунки на 30 днів. Єдина причина таких дій — це карна справа», — розповів Коболєв виданню Forbes.