Астрономи знайшли планети, схожі на Юпітер і Нептун. Вони обертаються навколо «двійника» Сонця
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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ESO
Астрономи знайшли пару газових гігантів, які обертаються навколо зірки, дуже схожої на Сонце.
Про це повідомляє Science Alert.
Дві планети, подібні до Юпітера і Нептуна, обертаються навколо зірки HIP 104045, яка розташована за 175 світлових років від Землі. Одна з цих планет приблизно вдвічі менша за Юпітер, а інша — у 2,5 рази важча за Нептун.
Дослідники виявили, що вміст металу у HIP 104045 аналогічний Сонцю. Вік Сонця — 4,57 мільярда років, а його «двійника» — близько 4,5 мільярдів років. HIP 104045 у 1,03 рази більше маси Сонця, має в 1,05 разів більший радіус і світить в 1,11 разів сильніше.
Ця знахідка допоможе науковцям зрозуміти, як розвивалася наша Сонячна система і краще вивчити її.
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