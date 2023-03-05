Землетруси в Туреччині: Через обвал будівель у країні затримали майже тисячу людей

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У Туреччині затримали 997 людей через обвал будівель під час землетрусів.

Як пише Anadolu, затриманих підозрюють у недобросовісному будівництві та порушенні стандартів, які передбачають високу стійкість будівель до підземних поштовхів.

Наразі вже заарештували 247 людей, стосовно 322 підозрюваних призначено судовий контроль. Видано ордери на арешт ще 198 підозрюваних і на затримання 102 осіб.