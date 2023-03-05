Правозахисники: У Білорусі почали масові обшуки через вибухи на аеродромі «Мачулищі»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Білорусі почали масові обшуки через вибухи на аеродромі «Мачулищі», де постраждав російський радіолокаційний літак А-50.
Правозахисний центр «Вясна» повідомляє, що обшуки проводять співробітники КДБ. Під підозрою опинилися всі, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.
Вже відомо про затримання щонайменше 10 людей. Затриманих після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.
- 26 лютого організація колишніх білоруських силовиків BYPOL повідомила про два вибухи на аеродромі «Мачулищі» під Мінськом. Було заявлено про атаку групи партизанів на російський радіолокаційний літак А-50, який коштує близько $330 млн.
- У BYPOL розповіли, що провели атаку двома коптерами, переробленими на дрони-камікадзе. Також було опубліковано відеозаписи розвідки аеродрому і безпосередньо підриву одного з дронів. BYPOL заявив, що вивіз виконавців атаки з Білорусі.
- 2 березня стало відомо, що пошкоджений А-50 з бортовим номером 43 відправили на ремонт до Таганрогу.