Правозахисники: У Білорусі почали масові обшуки через вибухи на аеродромі «Мачулищі»

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В Білорусі почали масові обшуки через вибухи на аеродромі «Мачулищі», де постраждав російський радіолокаційний літак А-50.

Правозахисний центр «Вясна» повідомляє, що обшуки проводять співробітники КДБ. Під підозрою опинилися всі, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.

Вже відомо про затримання щонайменше 10 людей. Затриманих після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.