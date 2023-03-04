Генпрокурор Андрій Костін: Спецтрибунал для покарання росії за агресію може мати дві моделі

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Офіс генерального прокурора

У Спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії можуть бути дві моделі.

Про це на конференції United for Justice 4 березня заявив генпрокурор Андрій Костін, передає кореспондент «Бабеля».

«Це може бути дві моделі трибуналу. Це може бути багатосторонній міжнародний договір, як це відбувалось із трибуналом у Нюрнберзі. Або це може бути угода між генсеком ООН після відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, тобто це угода між ООН та Україною», — зазначив Костін.

За національним законодавством будь-якої країни, президент іншої країни, премʼєр-міністр і міністр закордонних справ мають персональний імунітет від кримінального переслідування. Для того щоб їх притягнути до кримінальної відповідальності, потрібен міжнародний механізм, заснований на нормах міжнародного права.

За словами Костіна, перші кроки відбуваються вже зараз. Зокрема, на цій конференції 4 березня мають підписати документ про створення Міжнародного центру з розслідування злочину агресії в Україні. Цей центр практично запрацює в Гаазі влітку цього року. Там працюватимуть прокурори як з України, так і з інших країн, вони збиратимуть докази злочину агресії. Костін наголосив, що це є першим практичним кроком на шляху до створення трибуналу.