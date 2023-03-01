На Місяці може зʼявитися окремий часовий пояс

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NASA

Європейське космічне агентство (ESA) хоче визначити часовий пояс на Місяці.

Про це пише Associated Press.

Ідея виникла під час зустрічі в Нідерландах наприкінці минулого року — тоді учасники погодилися, що треба терміново встановити «загальний місячний час відліку». Зараз держави координують зусилля щодо цього.

Наразі місії на Місяць працюють за часом країни, яка керує космічним кораблем. Чиновники ESA заявили, що міжнародно прийнятий місячний часовий пояс полегшить роботу для всіх, оскільки туди прагнуть потрапити все більше країн і приватних компаній.

На Міжнародній космічній станції також нема власного часового поясу. Вона працює за всесвітнім координованим часом, або UTC, який ретельно відстежують за атомним годинником. Це допомагає зрівняти різницю в часі між NASA та Канадським космічним агентством та іншими партнерськими програмами в Японії, Європі та рф.

Наразі міжнародна команда науковців обговорює, чи має лише одна з цих організацій встановлювати та підтримувати час на Місяці. Але є також суто технічні питання. За даними космічного агентства, годинники на Місяці йдуть швидше, ніж на Землі і набирають приблизно 56 мікросекунд щодня. Це додатково ускладнює задачу.

Якщо науковці все ж таки знайдуть систему робочого часу для супутника Землі, то, імовірно, зможуть зробити те ж саме для інших планет.