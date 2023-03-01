Кабмін переніс терміни запуску реєстру олігархів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів України вирішив перенести терміни запуску реєстру олігархів. Його планували запустити ще навесні 2022 року.
Про це йдеться розпорядженні уряду № 177.
Кабмін вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).
Там вказується, що запуск реєстру олігархів має відбутися через три місяці після публікації висновку Венеціанської комісії. Також до відповідальних за реєстр, крім Ради нацбезпеки і оборони та Міністерства цифрової трансформації, додали Міністерство юстиції.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Олігархом можуть визнати людину, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є бенефіціаром монополії та має активів на понад мільйон прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 мільярда гривень).
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. У РНБО заявили, що під ознаки олігарха підпадають майже 86 українців.