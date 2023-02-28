Видання «Проект» вперше показало резиденцію путіна на Валдаї. Поруч — терем для Аліни Кабаєвої та їхніх дітей

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Журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції президента володимира путіна на Валдаї, а також стверджують, що поруч звели й окремий терем для його коханки Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

Фотографії зроблені у 2005 році. Журналістам їх передала людина, повʼязана з будівництвом резиденції. У 2003 році перший варіант будинку був готовий у сучасному стилі, але путіну він не сподобався — захотів, «як у Санкт-Петербурзі».

Жителі міста Валдаї Новгородської області розповіли, що, приїжджаючи сюди потягом, путін також користується вертольотом, щоб подолати невелику відстань від залізничної станції до резиденції.

Журналісти стверджують, що саме у Валдаї мешкають діти Аліни Кабаєвої та путіна — поряд із президентською резиденцією спеціально збудували деревʼяний терем.

Будівництво терема для Кабаєвої почалося 2020 року. Приблизно на однаковій відстані від путінського та кабаєвського будинків звели величезний спа-комплекс із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом, сауною, приміщенням для грязелікування, масажними ваннами, зонами косметології та стоматології.

У 2021 році біля будинку Кабаєвої збудували причал, де можна взяти човен і переплисти невеликий канал, щоб опинитися у класичному палацовому парку, який був розбитий на ділянці 28 гектарів.

Постійна присутність дітей в резиденції підтверджується словами співрозмовника «Проекту», який знайомий з роботою обʼєкта на Валдаї. Зокрема, влітку 2020 та 2021 років на місці колишніх вертолітних майданчиків організовували невелику трасу для картингу. А поряд із резиденцією в лісі між 2016 і 2020 роками збудували великий дитячий майданчик у жовто-синіх кольорах.