Вночі на Закарпатті стався землетрус

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На Закарпатті, в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від Мукачева, стався землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км.

Про це Головний центр спеціального контролю повідомив вранці 27 лютого.

Землетрус стався вночі 27 лютого о 03:15:39. За класифікацією він належить до сильно відчутних, особливо відчувається всередині будівлі. Центр пише, що від такого землетрусу люди прокидаються, але не лякаються. Можуть тремтіти вікна, двері, посуд, скрипіти підлоги і стіни, дрижати меблі. Розташування сейсмічного джерела — тут.

Останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано з району міста Іршава, 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.