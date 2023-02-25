Джо Байден: Україні зараз не потрібні винищувачі F-16
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент США Джо Байден в інтервʼю ABC News заявив, що Україні наразі не потрібні американські винищувачі F-16, про які українська сторона неодноразово просила.
Журналіст Девід Мюїр запитав: «Ви не думаєте, що йому [Зеленському] зараз потрібні F-16?» «Ні, F-16 йому зараз не потрібні», — відповів Байден, але зауважив, що це «поки що».
Президент США послався на дані американських військових, які наразі не бачать підстав для надання F-16. Але потреби української оборони можуть змінитися.
- Україна офіційно вже кілька місяців просить союзників про надання сучасних бойових літаків. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів «якомога швидше» надати винищувачі, щоб відбити наступ росії.
- Станом 25 лютого заявлено лише про тренування українських пілотів. На це погодились Польща та Велика Британія. Ще йдуть переговори з трьома європейськими країнами щодо підготовки пілотів. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.