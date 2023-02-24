Bloomberg: Найбагатші росіяни за рік війни в Україні втратили $67 мільярдів

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Двадцять три російські мільярдери, які входили до числа 500 найбагатших людей світу, за рік після російського вторгнення в Україну втратили $67 мільярдів — 20% від їхніх загальних статків. Станом на 23 лютого 2022 року вони сукупно мали $339 мільярдів власного капіталу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший «невдаха» — Олексій Мордашов, основний власник ПАТ «Северсталь», одного з найбільших виробників сталі в росії. Після вторгнення рф в Україну втратив $6,7 мільярда, зараз його статки становлять $19,8 мільярда.

Другий за величиною спад належить іншому металургійному магнату Володимиру Лісіну. Голова правління компанії «Новолипецький металургійний комбінат» за останній рік втратив $5,8 мільярда, унаслідок чого його статки скоротилися до $20,5 мільярда.

Андрій Гурʼєв, навпаки, з початку війни заробив $2,1 мільярда завдяки різкому зростанню вартості акцій «ФосАгро» — одного з найбільших виробників фосфорних добрив у Європі. Він засновник компанії, а його родина — її найбільший акціонер.

Проте аналіз найбагатших росіян показує, що кілька раундів санкцій з боку США, Великої Британії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Фактично сукупний власний капітал мільярдерів досяг дна через кілька тижнів після вторгнення, впавши з $92 мільярдів до $248 мільярдів 9 березня 2022 року.