Міноборони Молдови заперечило звинувачення росії у нібито підготовці України до нападу на Придністровʼя
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
У Міністерстві оборони Молдови заперечили звинувачення росії в тому, що Україна нібито готує напад на Придністровʼя. Там зазначили, що загроз для безпеки країни немає.
Про це пише NewsMaker.
«Міністерство оборони відстежує всі події, дії та зміни, що відбуваються в регіоні та на території, контрольованій режимом у Тирасполі. Зазначимо, що наразі прямих загроз воєнній безпеці держави немає. Міністерство спільно з іншими органами безпеки працює над запобіганням будь-яким спробам дестабілізації, над підтриманням миру та стабільності в країні», — заявили там.
У відомстві підкреслили, що молдовські військові працюють у складі миротворчих сил у штатному режимі. А росія поширює неправдиву інформацію винятково для того, щоб викликати паніку у місцевих як у Придністровʼї, так і на підконтрольній Молдові території.
- Увечері 23 лютого росія заявила, що Україна активізувала підготовку до «вторгнення до Придністровʼя» у відповідь на начебто російський наступ з території «ПМР». Рф нібито фіксує «значне накопичення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією «ПМР».
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.