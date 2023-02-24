Столтенберг запросив Зеленського до Вільнюсу на саміт НАТО

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, і сподівається на його особисту присутність.

Про це він заявив на пресконференції у Таллінні.

«Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, тому що триває війна, вторгнення в його країну», — сказав він. 11—12 липня у столиці Литви відбудеться саміт НАТО, де зустрінуться лідери країн-членів альянсу.

30 вересня 2022 року (після того як путін оголосив про анексію чотирьох областей України) президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. У жовтні того року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася.