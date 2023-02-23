Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Альянс бачить ознаки того, що Китай планує передати росії зброю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.
Про це заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг в інтервʼю агентству Reuters.
«Ми не бачили жодної поставки смертоносної допомоги з Китаю до росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це. Саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають від цього. І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну росії, що є кричущим порушенням міжнародного права», — сказав Столтенберг.
Глава НАТО нагадав, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а війна росії проти України є порушенням Статуту ООН.
«Основний принцип цієї хартії — поважати цілісність інших націй та не вторгатися в іншу країну, Китай не повинен бути частиною цього», — сказав він.
Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон стурбований тим, що Китай розглядає можливість «смертоносної підтримки» війни росії в Україні. Після зустрічі з топдипломатом Китаю Ваном Ї у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 18 лютого Блінкен сказав: «Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки росії».
- Адміністрація президента США Джо Байдена роздумує, чи публікувати розвіддані про можливу передачу Китаєм зброї для росії. За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні, як Китай може допомогти росії, стає набагато менше невизначеності. Утім, за оцінкою розвідок, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо поставок росії зброї.
- Тим часом Китай просить США «не читати йому лекції» про постачання зброї в росію.
- 18 лютого влада Китаю вперше назвала бойові дії в Україні війною та анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Позиційний документ «миру» обіцяють оприлюднити до кінця лютого.