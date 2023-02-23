Китай заявив, що американська зброя для України опиняється в руках контрабандистів. Київ відповів

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Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що зброя, яку США постачають до України, часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонів. Київ категорично відкинув ці інсинуації.

Позицію України оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням і використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї. Натомість росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, щоб підірвати міжнародну військову допомогу України», — заявив Ніколенко.

Україна закликала Китай керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди.