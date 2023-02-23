Єврокомісія заборонила своїм працівникам користуватися TikTok через проблеми з безпекою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Solen Feyissa
Європейська комісія заборонила своїм працівникам користуватися китайським додатком TikTok. Там вважають, що додаток має серйозні проблеми з безпекою і може шпигувати за користувачами.
Про це пише Politico.
Західні уряди все більше стривожені свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її розвідувальним службам збирати величезні обсяги даних по всьому світу, приділяючи особливу увагу важливим політичним цілям.
Джерела видання розповіли, що в четвер вранці всім співробітникам було наказано видалити TikTok зі своїх офіційних пристроїв і що вони також повинні видалити програму зі своїх особистих пристроїв, якщо у них встановлені будь-які додатки, повʼязані з роботою.
Якщо ж співробітники хочуть зберегти TikTok — то вони мають видалити всі робочі додатки та акаунти з власних пристроїв. Їх закликали зробити це негайно, але не пізніше 15 березня. Відтоді наявність TikTok буде вважатися порушенням корпоративних правил.
Очікується, що аналогічне рішення згодом ухвалять і в Раді ЄС та в Європарламенті.
- 15 грудня 2022 року Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, що належать державним чиновникам, а 28 грудня Палата представників Конгресу заборонила встановлювати TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.
- Уряд Нідерландів теж порадив державним службовцям не користуватися TikTok через побоювання, що дані користувачів у соцмережі не є конфіденційними.
- 23 грудня 2022 року материнська компанія платформи TikTok ByteDance визнала, що її співробітники неправомірно отримали доступ до даних двох закордонних журналістів — колишнього репортера BuzzFeed і кореспондента Financial Times.
- На початку лютого соціальна мережа TikTok виявила та заблокувала 1 682 акаунти, які розповсюджували російську пропаганду про війну в Україні на європейську аудиторію.