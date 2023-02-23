Єврокомісія заборонила своїм працівникам користуватися TikTok через проблеми з безпекою

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Flickr / Solen Feyissa

Європейська комісія заборонила своїм працівникам користуватися китайським додатком TikTok. Там вважають, що додаток має серйозні проблеми з безпекою і може шпигувати за користувачами.

Про це пише Politico.

Західні уряди все більше стривожені свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її розвідувальним службам збирати величезні обсяги даних по всьому світу, приділяючи особливу увагу важливим політичним цілям.

Джерела видання розповіли, що в четвер вранці всім співробітникам було наказано видалити TikTok зі своїх офіційних пристроїв і що вони також повинні видалити програму зі своїх особистих пристроїв, якщо у них встановлені будь-які додатки, повʼязані з роботою.

Якщо ж співробітники хочуть зберегти TikTok — то вони мають видалити всі робочі додатки та акаунти з власних пристроїв. Їх закликали зробити це негайно, але не пізніше 15 березня. Відтоді наявність TikTok буде вважатися порушенням корпоративних правил.

Очікується, що аналогічне рішення згодом ухвалять і в Раді ЄС та в Європарламенті.