Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2. Швеція також готова долучитися
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 в рамках нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє видання Yle.
Ці танки передадуть в рамках тринадцятого пакета військової допомоги, вартістю понад €160 мільйонів. Рішення про виділення цієї допомоги уряд країни ухвалив у четвер. Що ще, окрім танків, входитиме в новий пакет допомоги, поки невідомо. Фінляндія також навчатиме українських військових користуватися Leopard 2 та обслуговувати їх.
Міністр оборони Швеції Пал Джонсон напередодні заявив, що його країна також готова надати Україні танки Leopard. Скандинавська країна готується виділити ще один пакет допомоги.
- Після згоди Німеччини як країни-виробника в січні стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів.
- 3 лютого уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву 88 старих танків Leopard 1. Згодом там також дали дозвіл іншій компанії на поставку 90 таких танків.
- На початку лютого Фінляндія заявила, що передасть Україні свої танки лише після того, як вступить до НАТО.