Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2. Швеція також готова долучитися

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Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 в рамках нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє видання Yle.

Ці танки передадуть в рамках тринадцятого пакета військової допомоги, вартістю понад €160 мільйонів. Рішення про виділення цієї допомоги уряд країни ухвалив у четвер. Що ще, окрім танків, входитиме в новий пакет допомоги, поки невідомо. Фінляндія також навчатиме українських військових користуватися Leopard 2 та обслуговувати їх.

Міністр оборони Швеції Пал Джонсон напередодні заявив, що його країна також готова надати Україні танки Leopard. Скандинавська країна готується виділити ще один пакет допомоги.