Суд заборонив Партію регіонів

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Чекачков Ігор / УНІАН

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів.

Рішення суд ухвалив 21 лютого.

Суд не лише заборонив діяльність партії, але й зобовʼязав передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших утворень у власність держави. Наразі експерти встановлюють вартість цього майна.

Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному суді. Рух «Чесно» пише, що до цього жодній партії цього зробити не вдалося. У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: «Опозиційна платформа — За життя», «Опозиційний блок», Партію Шарія, партію «Наші», Комуністичну партію та інші.