США можуть передати Україні танки Abrams із власних запасів, щоб пришвидшити поставки

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Reuters

США можуть передати Україні танки Abrams із власних запасів, а не купувати нові з виробництва. Це б значно прискорило їх поставки.

Про це розповів перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун в інтервʼю Breaking Defense.

Спочатку США повідомили, що танки Abrams закуплять у підприємців і передадуть Україні, коли їх виготовлять.

Але Браун зазначив, що рішення фактично не прийнято. За його словами, поставки можуть бути комбінацією закуплених і взятих з запасів танків. Такий крок пришвидшив би постачання. При цьому Браун не знає, яку саме версію отримає Україна та коли буде ухвалене остаточне рішення.