У Туреччині від нового землетрусу постраждало 300 людей, підземні поштовхи відчув також Іран
- Автор:
- Софія Телішевська
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Напередодні у провінції Хатай на півдні Туреччини сталося два землетруси. До ранку 21 лютого кількість загиблих внаслідок цих землетрусів зросла до шести, і ще 294 людини поранені.
Про це повідомило турецьке Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
Епіцентри землетрусу були в районах Дефне та Самандаг відповідно. Осередок першого землетрусу залягав на глибині 16,7 км, другого — 7 км.
У кількох районах обвалилися покинуті будівлі, які пошкодив землетрус 6 лютого.
Землетруси в Хатаї відчувалися в Сирії, особливо в населених пунктах Ідліб, Алеппо, Хама, Афрін, Азез, Джараблус, Баб і Тель-Абʼяд. Там також обвалилися деякі будівлі.
Підземні поштовхи відчувалися в усіх містах Лівану, особливо в столиці Бейруті, а також в Йорданії, Іраку, Палестині, Ізраїлі та Єгипті.
Вже на ранок 21 лютого землетрус магнітудою 5,3 стався на півдні Ірану. Епіцентр перебував на глибині 10 км і за 112 км на північний захід від міста Бендер-Аббас.
Повідомлень про постраждалих і руйнування наразі немає.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії. Reuters пише, що станом на 20 лютого кількість загиблих у Туреччині й Сирії перевищила 47 тисяч.