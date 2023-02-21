У Туреччині від нового землетрусу постраждало 300 людей, підземні поштовхи відчув також Іран

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Напередодні у провінції Хатай на півдні Туреччини сталося два землетруси. До ранку 21 лютого кількість загиблих внаслідок цих землетрусів зросла до шести, і ще 294 людини поранені.

Про це повідомило турецьке Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Епіцентри землетрусу були в районах Дефне та Самандаг відповідно. Осередок першого землетрусу залягав на глибині 16,7 км, другого — 7 км.

У кількох районах обвалилися покинуті будівлі, які пошкодив землетрус 6 лютого.

Землетруси в Хатаї відчувалися в Сирії, особливо в населених пунктах Ідліб, Алеппо, Хама, Афрін, Азез, Джараблус, Баб і Тель-Абʼяд. Там також обвалилися деякі будівлі.

Підземні поштовхи відчувалися в усіх містах Лівану, особливо в столиці Бейруті, а також в Йорданії, Іраку, Палестині, Ізраїлі та Єгипті.

Вже на ранок 21 лютого землетрус магнітудою 5,3 стався на півдні Ірану. Епіцентр перебував на глибині 10 км і за 112 км на північний захід від міста Бендер-Аббас.

Повідомлень про постраждалих і руйнування наразі немає.