NYT: У росії найближчим часом проведуть нову хвилю мобілізації, залучивши до війська сотні тисяч новобранців
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
У росії можуть провести нову хвилю мобілізації, залучивши до лав армії сотні тисяч новобранців.
Про це пише The New York Times з посиланням на американську розвідку.
«Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він [Путін] може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних», — пише видання.
Журналісти зазначають, що у зверненні до Федеральних зборів 21 лютого російський президент володимир путін знову заявить, що він «рятує» не лише Україну від «нацизму», але й росію — від «поглинання» НАТО.
Окрім цього, NYT також припускає, що президент рф представить війну в Україні «як битву за відновлення російських історичних земель».
- 12 лютого в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що росія вимушено відтерміновує другу хвилю мобілізації.
- У Генштабі та Міноборони України другу хвилю мобілізації в рф прогнозували на початок 2023 року. В ГУР називали датою початку 15 січня, але цього так і не сталося.