У Туреччині знову стався землетрус магнітудою 6,4

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CNN

У Туреччині неподалік кордону із Сирією 20 лютого знову стався землетрус. Його магнітуда сягнула 6,4.

Про це повідомляє CNN Turk.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що землетрус стався на глибині 2 кілометри.

Ще один афтершок магнітудою 5,8 стався о 19:07, його епіцентр був у районі Самандаг у Хатаї. Кореспонденти Reuters повідомляють, що землетрус пошкодив будівлі в центрі турецького міста Антакʼя. Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

Землетрус також відчувався в Йорданії, Іраку, Палестині, Ізраїлі та Єгипті.