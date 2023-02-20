У Туреччині завершили рятувальні операції в усіх провінціях, крім двох найбільш постраждалих від землетрусу

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Туреччині завершили рятувальні операції після землетрусу у всіх провінціях, крім двох найбільш постраждалих. Там лишилося перевірити десятки будинків.

Про це пише The Guardian.

Рятувальники у Туреччині продовжують пошуки людей, які могли вижити, у провінціях Хатай та Кахраманмараш. Саме в останній був епіцентр землетрусу.

Наразі рятувальні операції продовжуються у близько 40 будинках. На вихідних рятувальники змогли витягти з-під завалів живими жінку та чоловіка через 13 днів після землетрусу, але їхні діти загинули.

Великі групи рятувальників досі залишаються у постраждалих провінціях, переважно базуючись в наметових містечках. Шанси знайти ще когось живими майже нульові, тому тепер турецька влада займатиметься відновленням житла постраждалих людей.