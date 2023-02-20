Землетруси в Туреччині зруйнували 118 тисяч будівель
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Міністр навколишнього середовища Туреччини Мурат Курум заявив, що серія землетрусів зруйнувала 118 тисяч будівель.
Про це пише агентство Anadolu.
Спеціалісти обстежили в зоні стихійного лиха 927 тисяч будівель. «Ми визначили 16 тисяч будівель, які підлягають негайному знесенню та мають серйозні пошкодження», — заявив міністр.
Міністр також анонсував «найбільшу в історії країни кампанію» з будівництва нового житла, яке має бути безпечнішим в умовах сейсмічної зони. Курум нагадав про плани уряду почати в березні спорудження 30 тисяч будинків.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 км у провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, в Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Кількість загиблих від землетрусів перевищила 45 тисяч. Через стихію загинули пʼятеро громадян України, зокрема родина з Запоріжжя. Посольство готує репатріацію тіл загиблих.