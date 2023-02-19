Премʼєр Великої Британії: НАТО має до липня розробити безпекові гарантії для України

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що НАТО має до липня закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України.

Про це він розповів у інтервʼю Bloomberg.

«Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі — гарне місце для його завершення», — сказав Сунак. При цьому британський лідер підтримав бажання України стати членом НАТО.

Сунак також закликав союзників посилити військову допомогу Україні. Зокрема, надати більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем протиповітряної оборони.

11—12 липня у столиці Литви відбудеться саміт НАТО, де зустрінуться лідери країн-членів альянсу.