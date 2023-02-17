Bloomberg: Twitter закрив два з трьох своїх офісів в Індії
- Автор:
- Олег Панфілович
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SOPA Images / Getty Images
Компанія Twitter закрила два з трьох своїх офісів в Індії та наказала своїм співробітникам працювати вдома.
Про це пише Bloomberg.
Twitter, який наприкінці минулого року звільнив приблизно 200 співробітників в Індії, закрив свої офіси в Нью-Делі та Мумбаї, повідомили люди, обізнані з ситуацією. Компанія продовжує керувати офісом у місті Бенгалур, де переважно працюють інженери.
Індія вважається ключовим ринком, що розвивається, для технологічних гігантів США від Meta до Alphabet. Останні кроки власника Twitter Ілона Маска свідчать про те, що він поки що надає менше значення ринку Індії.
За останні роки Twitter перетворився на один із найважливіших публічних форумів в Індії, де проводяться гарячі політичні дискусії, а премʼєр-міністр Нарендра Моді має 86,5 мільйона підписників. Проте дохід там не є значним для компанії Маска, яка водночас змушена боротися із суворими правилами щодо контенту та дедалі більшою місцевою конкуренцією.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною в стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Маск поставив собі за ключову мету збільшити дохід компанії від передплати. Днями він анонсував дорожчу передплату без реклами на тлі перезапуску Twitter Blue за $8 або за $11. За словами власника платформи, реклама на сайті «занадто помітна», найближчими тижнями він «вирішить цю проблему».
- Від грудня 2022 року Twitter припинив платити орендну плату за свою штаб-квартиру в Сан-Франциско. Орендодавець подав до суду.