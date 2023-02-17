Bloomberg: Twitter закрив два з трьох своїх офісів в Індії

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Компанія Twitter закрила два з трьох своїх офісів в Індії та наказала своїм співробітникам працювати вдома.

Про це пише Bloomberg.

Twitter, який наприкінці минулого року звільнив приблизно 200 співробітників в Індії, закрив свої офіси в Нью-Делі та Мумбаї, повідомили люди, обізнані з ситуацією. Компанія продовжує керувати офісом у місті Бенгалур, де переважно працюють інженери.

Індія вважається ключовим ринком, що розвивається, для технологічних гігантів США від Meta до Alphabet. Останні кроки власника Twitter Ілона Маска свідчать про те, що він поки що надає менше значення ринку Індії.

За останні роки Twitter перетворився на один із найважливіших публічних форумів в Індії, де проводяться гарячі політичні дискусії, а премʼєр-міністр Нарендра Моді має 86,5 мільйона підписників. Проте дохід там не є значним для компанії Маска, яка водночас змушена боротися із суворими правилами щодо контенту та дедалі більшою місцевою конкуренцією.