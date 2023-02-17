Апеляція змінила запобіжний захід колишньому заступнику міністра Василю Лозинському. Його посадили за ґрати
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Його відправили під арешт на два місяці.
Про це пише пресслужба ВАКС.
Судді розглянули апеляції сторони обвинувачення і сторони захисту. Обвинувачення вважало, що Лозинському обрали мʼякий запобіжний захід, а захист наполягав на тому, що ексзаступник міністра отримав необґрунтовану підозру.
«За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора», — зазначили там.
Лозинського посадили під арешт на два місяці, як альтернативу йому призначили заставу — 50,2 мільйона гривень. Його взяли під арешт у залі суду.
- 21 січня стало відомо, що заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського затримали. За даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, він отримав хабар у $400 тисяч. Журналісти зазначали, що чиновник мав отримати відкат у розмірі $400 тисяч на закупівлі генераторів. Загальна сума тендеру становила 1,8 мільярда гривень.
- 22 січня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Кабмін звільнив Василя Лозинського з посади. А наступного дня ВАКС посадив Лозинського під домашній арешт.