У Києві відновив роботу весь електротранспорт. Столиця була без нього майже 2 місяці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Києві весь електротранспорт повернувся на свої маршрути. Столиця була без нього 56 днів через дефіцит електроенергії.
Про це 17 лютого повідомила Київська міська військова адміністрація.
Зараз на 46 тролейбусних маршрутах працюють 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних — 195.
«Ефективна робота влади міста, енергетиків і ремонтних бригад майже відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово відновлювати рух міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів по черзі запускали окремі лінії трамваїв і тролейбусів», — повідомив начальник столичної військової адміністрації Сергій Попко.
- 23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії роботу наземного електротранспорту столиці (трамваїв і тролейбусів) зупинили. Замість них на маршрутах працювали автобуси.
- 11 лютого 2023 року в Україні запрацювали два енергоблоки на одній з АЕС. Отже, тепер в енергосистемі України працюють усі девʼять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені. Із 12 лютого в Україні світло не вимикають.