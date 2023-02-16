Європарламент закликав передати Україні винищувачі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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European Parliament / Flickr
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка присвячена річниці війни росії проти України, і закликав серйозно розглянути питання про поставку в Україну винищувачів, гелікоптерів, ракетних комплексів та суттєвого збільшити кількість боєприпасів.
Резолюцію ухвалили 16 лютого.
«Україна має бути спроможна не лише захистити себе, а й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією», — закликав Європарламент.
Резолюція також закликає країни-члени ЄС ухвалити десятий пакет санкцій проти росії до кінця лютого та суттєво розширити його масштаби. Європарламент також закликає ЄС, держави-члени та їхніх союзників зробити вже введені санкції більш ефективними та вжити термінових кроків, щоб заблокувати будь-які спроби обійти їх.
Забігаючи наперед, депутати Європарламенту вимагають, щоб правовий режим, який дозволяє конфіскувати заморожені в ЄС російські активи, було завершено. Потім ці активи мають бути використані для відновлення України та виплати компенсацій жертвам війни. Вони також наголошують, що після закінчення війни росії доведеться виплатити серйозні репарації, щоб зробити істотний внесок у відновлення України.
Крім цього, у Європарламенті наголошують, що необхідно провести роботу, щоб розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії. Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад €11 мільярдів і позбавлять російську економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові. Однак посли країн-членів ЄС на першому обговоренні цього пакета не змогли його затвердити. Суперечки виникли через пропозицію Єврокомісії заборонити купівлю російського каучуку.
- 13 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може надати Україні сучасні бойові літаки для самозахисту. Також він наголосив, що Україна потребує термінової допомоги в озброєнні, оскільки росія, схоже, уже розпочала масштабний наступ.
- Наприкінці січня в Польщі заявили, що готові передати Україні винищувачі F-16 у координації з союзниками по НАТО. Британія вже погодилася почати навчати українських пілотів-винищувачів, але конкретики щодо надання винищувачів поки немає.