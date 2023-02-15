Розслідування: Ізраїльські хакери з «Команди Хорхе» 20 років втручалися у вибори по всьому світу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Команда ізраїльських хакерів протягом двох десятиліть втрутилася в понад 30 виборів по всьому світу.
Про це йдеться в новому розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів, пише The Guardian.
Угрупованням під назвою «Команда Хорхе» керує 50-річний Тал Ханан. Раніше він служив в ізраїльському спецназі. Журналісти під прикриттям таємно зустрілися з ним і попросили допомогти відтермінувати вибори в одній з країн.
Ханан розповів їм, як брав участь у політичних кампаніях і допомагав таємно маніпулювати громадською думкою. Його «послугами» користувалися в Африці, Південній та Центральній Америці, США та Європі.
«Команда Хорхе» контролює тисячі підроблених профілів у Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram і YouTube. Деякі фейкові акаунти навіть мають облікові записи Amazon із кредитними картками, біткоїн-гаманцями та обліковими записами Airbnb.
У «Команді Хорхе» також розповіли, як поширювали дезінформацію в соцмережах і збирали дані, зламуючи акаунти у Gmail і Telegram.
Ханан описав свою команду як «випускників державних установ», які мають досвід у фінансах, соціальних медіа та кампаніях, а також у «психологічній війні». За його словами, втручання у вибори коштує €6—15 мільйонів. Хакерське угруповання приймає платежі в різних валютах, зокрема у криптовалюті, або готівкою.
Однак електронні листи, які вдалося отримати The Guardian, свідчать, що Ханан просив значно менші гонорари. У 2015 році він попросив $160 тисяч у нині неіснуючої британської консалтингової компанії Cambridge Analytica за участь у восьмитижневій кампанії в латиноамериканській країні. У 2017 році Ханан знову запропонував Cambridge Analytica співпрацю, цього разу в Кенії, але компанія відмовилася.
Під час зустрічей з журналістами Ханан не відповів на детальні запитання про діяльність і методи «Команди Хорхе» та рішуче заперечив свою участь у будь-яких протиправних діях.
- На початку 2018 року стало відомо про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів. Компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі та передала їх третім особам, зокрема, ймовірно, передвиборчому штабу президента США Дональда Трампа, який використав їх для політичної реклами. Компанії довелося виплатити Федеральній торговій комісії США $5 мільярдів штрафу і поліпшити політику конфіденційності даних у соцмережі. Також Meta погодилася заплатити $725 мільйонів, щоб врегулювати судовий процес у справі. Це найбільша сума, яку вона колись платила.